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Чемпионат Франции. 1 лига

​«Монако» подтвердил, что Головин не сыграет в воскресенье

15 Января 2022 • 22:07 Комментировать
Монако
...
Клермон
Через 18 ч. 27 мин.

В воскресенье «Монако» в рамках очередного тура чемпионата Франции будет принимать «Клермон». Российский хавбек Александр Головин не попал в опубликованный на клубном сайте монегасков список игроков, которые готовы сыграть в ближайшем матче. Указан, что Головин завершает процесс реабилитации.

Отметим, что в последний раз Александр Головин выходил на поле ещё в прошлом году – 19 декабря.

Всего в сезоне 2021/2022 Александр Головин провёл за «Монако» 23 матча. Россиянин забил три гола и отдал пять голевых передач.

Матч «Монако» - «Клермон» стартует 16 января в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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16.01  17:00 Лорьян ... Анже
16.01  17:00 Монако ... Клермон
16.01  17:00 Реймс ... Метц 1.78 3.55 4.90
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