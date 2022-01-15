​«Монако» подтвердил, что Головин не сыграет в воскресенье

В воскресенье «Монако» в рамках очередного тура чемпионата Франции будет принимать «Клермон». Российский хавбек Александр Головин не попал в опубликованный на клубном сайте монегасков список игроков, которые готовы сыграть в ближайшем матче. Указан, что Головин завершает процесс реабилитации.

Отметим, что в последний раз Александр Головин выходил на поле ещё в прошлом году – 19 декабря.

Всего в сезоне 2021/2022 Александр Головин провёл за «Монако» 23 матча. Россиянин забил три гола и отдал пять голевых передач.

Матч «Монако» - «Клермон» стартует 16 января в 17:00 по московскому времени.