Бенатиа – о Роналду: «Он жертвует всем, такого футболиста больше не будет»

Бывший защитник «Баварии» и «Ювентуса» Мехди Бенатиа поделился своим мнением касательно решения Криштиану Роналду в свои 36 лет отправиться в АПЛ и помогать «Манчестер Юнайтед». Экс-игрок заявил, что он всегда уважал португальца за его работоспособность и желание.

«Он тяжело переносит поражения. Это понятно, ведь Криштиану жертвует всем, что у него есть, ради футбола. Это ключевой момент всех его успехов. Не думаю, что когда-то еще появится футболист с такой целеустремленностью», - приводит слова марокканца издание Telefoot.

Добавим, что сам Бенатиа несколько дней назад принял решение завершить профессиональную карьеру – последней его командой был турецкий «Карагюмрук».