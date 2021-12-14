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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Матч «Манчестер Юнайтед» в АПЛ перенесён, в клубе вспышка COVID-19 официально

14 Декабря 2021 • 08:05 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
4.20 3.70 1.85
Через 13 ч. 34 мин.

Матч 17-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед» не состоится по расписанию. Команды должны были сразиться вечером 14 декабря, но вспышка коронавируса в стане «красных дьяволов» не позволяет игре случиться. В понедельник клуб решил приостановить тренировки и другие мероприятия на сутки, чтобы не допустить новых заражений COVID-19.

Премьер-лига в заявлении на своём сайте подчёркивает, что приоритетом для неё остаётся здоровье футболистов, поэтому матч было решено отложить.

Напомним, что на выходных в АПЛ был перенесён матч «Брайтон» - «Тоттенхэм» из-за ряда случаев заражений в лондонском клубе.

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Манчестер Юнайтед Брентфорд
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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ILLNAT
14 Декабря 2021 в 08:45
А скоро АПЛ вообще прикроют из-за Омикрона..(
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14.12  22:30 Брентфорд ... Манчестер Юнайтед 4.20 3.70 1.85
14.12  22:45 Норвич ... Астон Вилла 3.40 3.10 2.30
14.12  23:00 Манчестер Сити ... Лидс
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