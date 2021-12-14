Матч 17-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед» не состоится по расписанию. Команды должны были сразиться вечером 14 декабря, но вспышка коронавируса в стане «красных дьяволов» не позволяет игре случиться. В понедельник клуб решил приостановить тренировки и другие мероприятия на сутки, чтобы не допустить новых заражений COVID-19.

Премьер-лига в заявлении на своём сайте подчёркивает, что приоритетом для неё остаётся здоровье футболистов, поэтому матч было решено отложить.

Напомним, что на выходных в АПЛ был перенесён матч «Брайтон» - «Тоттенхэм» из-за ряда случаев заражений в лондонском клубе.