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Матч «Брентфорд» - «МЮ» под угрозой срыва – в составе манкунианцев вспышка коронавируса

12 Декабря 2021 • 20:08 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
4.80 4.10 1.65
14.12 22:30

Вслед за «Тоттенхэмом», на карантин может отправиться еще один представитель английской Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед». Таким образом, под угрозой срыва остается поединок против «Брентфорда», который запланирован на вторник, 14 декабря.

Такой информацией поделился британский журналист Давид Орштайн. Он сообщает, что в составе манкунианцев произошла вспышка коронавируса. При этом, перед матчем с «Норвичем» все футболисты сдали отрицательные тесты.

Пока неизвестно, насколько серьезной является ситуация, но тренерскому штабу пришлось менять свои планы в воскресенье, проведя менее интенсивную и короткую тренировку.

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Манчестер Юнайтед
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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