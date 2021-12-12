Матч «Брентфорд» - «МЮ» под угрозой срыва – в составе манкунианцев вспышка коронавируса

Вслед за «Тоттенхэмом», на карантин может отправиться еще один представитель английской Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед». Таким образом, под угрозой срыва остается поединок против «Брентфорда», который запланирован на вторник, 14 декабря.

Такой информацией поделился британский журналист Давид Орштайн. Он сообщает, что в составе манкунианцев произошла вспышка коронавируса. При этом, перед матчем с «Норвичем» все футболисты сдали отрицательные тесты.

Пока неизвестно, насколько серьезной является ситуация, но тренерскому штабу пришлось менять свои планы в воскресенье, проведя менее интенсивную и короткую тренировку.