На днях агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля рассказал о желании футболиста зимой покинуть команду. Он заявил, что француз крайне недоволен своим статусом в коллективе.

Тут же начали появляться слухи о возможном переходе в «Барселону» или «Ювентус», но в борьбу за игрока включились еще и представители Лиги 1. Как свидетельствует издание RMC Sport, в его услугах заинтересованы «ПСЖ» и «Лион».

Отмечается, что сам Марсьяль не против вернуться на родину, а «Юнайтед» готов выслушать предложения потенциальных покупателей. Сделка оценивается в 35 миллионов евро. К слову, в свое время манкунианцы заплатили за него в два раза больше.