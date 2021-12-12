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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марсьяль может вернуться в чемпионат Франции слухи

12 Декабря 2021 • 23:32 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
4.80 4.10 1.65
14.12 22:30

На днях агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля рассказал о желании футболиста зимой покинуть команду. Он заявил, что француз крайне недоволен своим статусом в коллективе.

Тут же начали появляться слухи о возможном переходе в «Барселону» или «Ювентус», но в борьбу за игрока включились еще и представители Лиги 1. Как свидетельствует издание RMC Sport, в его услугах заинтересованы «ПСЖ» и «Лион».

Отмечается, что сам Марсьяль не против вернуться на родину, а «Юнайтед» готов выслушать предложения потенциальных покупателей. Сделка оценивается в 35 миллионов евро. К слову, в свое время манкунианцы заплатили за него в два раза больше.   

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Манчестер Юнайтед ПСЖ Антони Марсьяль
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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