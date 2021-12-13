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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» отменил тренировки – в клубе вспышка коронавируса

13 Декабря 2021 • 18:20 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
4.20 3.70 1.85
14.12 22:30

Вслед за «Тоттенхэмом» со вспышкой коронавируса в своих рядах столкнулся «Манчестер Юнайтед». На официальном сайте клуба было опубликовано заявление, в котором говорится о приостановке всех мероприятий команды, в том числе тренировок, на сутки. Целью таких ограничений является недопущение новых заражений коронавирусом.

Члены команды и штаба «Манчестер Юнайтед», сдавшие положительные тесты на COVID-19, были изолированы.

«Манчестер Юнайтед» отмечает, что в настоящий момент идёт обсуждение ситуации с представителями Премьер-лиги. Вторничный матч команды против «Брентфорда» может быть перенесён. Выезд «красных дьяволов» в Лондон был отложен.

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Манчестер Юнайтед
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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