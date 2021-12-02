Лидер атакующей линии «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих целях на сезон-2021/2022.

«В этом сезоне на моем счету уже много голов, но я хочу забить еще больше. Моя основная цель – победа в Лиге чемпионов или английской Премьер-лиге. Очень надеюсь, что получится завоевать сразу два трофея», - передает слова египетского бомбардира портал Goal.com.

Накануне «Ливерпуль» в гостях разгромно победил «Эвертон» со счетом 4:1. В активе Мохамеда два забитых мяча.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги нападающий забил 13 голов и сделал восемь ассистов в 14 поединках.