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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах рассказал о своих целях на сезон

02 Декабря 2021 • 11:32 Комментировать
Эвертон
1:4
Ливерпуль
окончен

Лидер атакующей линии «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих целях на сезон-2021/2022.

«В этом сезоне на моем счету уже много голов, но я хочу забить еще больше. Моя основная цель – победа в Лиге чемпионов или английской Премьер-лиге. Очень надеюсь, что получится завоевать сразу два трофея», - передает слова египетского бомбардира портал Goal.com.

Накануне «Ливерпуль» в гостях разгромно победил «Эвертон» со счетом 4:1. В активе Мохамеда два забитых мяча.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги нападающий забил 13 голов и сделал восемь ассистов в 14 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Мохамед Салах
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