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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» продвинулся в переговорах по Адама Траоре слухи

01 Декабря 2021 • 23:12 Комментировать
Вулверхэмптон
0:0
Бёрнли
1.95 3.40 4.15
2-й тайм

На днях ходили слухи, что «Ливерпуль» возобновил свой интерес к кандидатуре полузащитника «Вулверхэмптона» Адама Траоре. Британская пресса разузнала, что стороны действительно находятся в процессе переговоров.

Согласно источнику Daily Mail, мерсисайдцам удалось сбить цену на испанского футболиста. Теперь «волки» запрашивают не 40 миллионов евро, а около 27 миллионов. Таким образом, трансфер становится все более вероятным.

Стоит напомнить, что «Ливерпуль» планирует уже зимой количественно усилить свой состав. Наставник Юрген Клопп переживает, что результаты коллектива могут ухудшиться в связи с отъездом лидеров на Кубок Африки, поэтому запросил найти им замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Адама Траоре
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Идет 71 минута Вест Хэм 1:0 Брайтон
Идет 45 минута Уотфорд 1:1 Челси
Идет 74 минута Вулверхэмптон 0:0 Бёрнли
Идет 45 минута Астон Вилла 0:2 Манчестер Сити
Идет 46 минута Эвертон 1:2 Ливерпуль
02.12  22:30 Тоттенхэм ... Брентфорд 1.68 3.95 5.2
02.12  23:15 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.16 3.6 3.35
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