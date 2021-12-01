На днях ходили слухи, что «Ливерпуль» возобновил свой интерес к кандидатуре полузащитника «Вулверхэмптона» Адама Траоре. Британская пресса разузнала, что стороны действительно находятся в процессе переговоров.

Согласно источнику Daily Mail, мерсисайдцам удалось сбить цену на испанского футболиста. Теперь «волки» запрашивают не 40 миллионов евро, а около 27 миллионов. Таким образом, трансфер становится все более вероятным.

Стоит напомнить, что «Ливерпуль» планирует уже зимой количественно усилить свой состав. Наставник Юрген Клопп переживает, что результаты коллектива могут ухудшиться в связи с отъездом лидеров на Кубок Африки, поэтому запросил найти им замену.