Клопп: «Возвращение ван Дейка на прежний уровень – это лишь вопрос времени»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как проходит процесс привыкания защитника Виргила ван Дейка к интенсивному графику команды после периода реабилитация от серьезной травмы колена. Наставник мерсисайдцев уверен, что лучшую версию голландского футболиста болельщики увидят уже в ближайшем будущем.

«Конечно, его игра пока еще далека от того уровня, который он демонстрировал до повреждения. Но его прогресс выглядит блестяще. Возвращение ван Дейка в свою лучшую игровую форму – лишь вопрос времени», - поделился Клопп на предматчевой пресс-конференции накануне встречи с «Эвертоном» в АПЛ.

Напомним, что на прошлых выходных голландец отметился своим дебютным голом в сезоне.