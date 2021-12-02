Линекер оценил игру Салаха

Экс-игрок сборной Англии, а ныне футбольный эксперт на британском телевидении Гари Линекер оценил игру египетского форварда Мохамеда Салаха в мерсисайдском дерби. В матче 14-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» со счетом 4:1. Салах в этом поединке отметился дублем.

«А Салах очень хорош», - оставил комментарий Линекер в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, что Мохамед занял седьмое место в голосовании за «Золотой мяч».

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги 29-летний нападающий поучаствовал в 14 поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей и восемь голевых передач.