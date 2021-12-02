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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Линекер оценил игру Салаха

02 Декабря 2021 • 11:26 Комментировать (1)
Эвертон
1:4
Ливерпуль
окончен

Экс-игрок сборной Англии, а ныне футбольный эксперт на британском телевидении Гари Линекер оценил игру египетского форварда Мохамеда Салаха в мерсисайдском дерби. В матче 14-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» со счетом 4:1. Салах в этом поединке отметился дублем.

«А Салах очень хорош», - оставил комментарий Линекер в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, что Мохамед занял седьмое место в голосовании за «Золотой мяч».

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги 29-летний нападающий поучаствовал в 14 поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей и восемь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Гари Линекер Мохамед Салах
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
02 Декабря 2021 в 12:31
Мощно играет в этом сезоне , разнообразия прибавилось ,как в технике владения мячом ,так и в видении игры ,здорово ассистирует ,тонко и технично . Лучший .
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