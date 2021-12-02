Бенитес близок к увольнению из «Эвертона»

Испанский специалист Рафаэль Бенитес может быть уволен с поста наставника «Эвертона». В последнем матче английского чемпионата «ириски» потерпели разгромное поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:4.

Стоит отметить, что под руководством Бенитеса «Эвертон» не может победить уже в восьми поединках подряд. На счету команды две ничьи и шесть проигрышей. Последняя победа датирована 25 сентября, тогда был повержен «Норвич» (2:0).

В ближайшие дни руководство клуба проведет заседание, на котором решится судьба главного тренера.

Испанец возглавил «Эвертон» перед стартом текущего сезона, подписав контракт до лета 2024 года.