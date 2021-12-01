​Бенитес – о дерби с «Ливерпулем»: «Теперь я синий»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес дал комментарий перед мерсисайдским дерби против «Ливерпуля».

Как известно, Рафаэль Бенитес в своё время тренировал «Ливерпуль». Из-за этого фанаты «Эвертона» были недовольны летним назначением испанца.

«Думаю, фанаты знают, что я сделал в «Ливерпуле». Но теперь они ценят, что я синий, и я хочу выиграть дерби», - высказался Бенитес на предматчевой пресс-конференции.

Рафаэль Бенитес тренировал «Ливерпуль» с 2004 по 2010 год. За это время испанец провёл у руля мерсисайдцев 350 матчей.

Следить за матчем «Эвертон» - «Ливерпуль» можно будет в текстовой трансляции.