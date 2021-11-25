​Артета: Хочу вернуть Венгера в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет вернуть в клуб Арсена Венгера. Француз, напомним, покинул тренерское кресло на «Эмирейтс» в 2018 году после 22 лет работы в клубе.

«Мы уже общались с Венгером. Надеюсь, мы сможет приблизить его [к решению о возвращении в «Арсенал»].

В какой роли он может вернуться? Я не могу сказать вам этого сейчас. Но я хотел бы иметь его ближе ко мне лично. Считаю, что это было бы большим подспорьем для клуба», - слова Артеты приводит на своих страницах портал Goal.com.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт в субботу, 27 ноября. Команда Микеля Артеты будет принимать «Ньюкасл».