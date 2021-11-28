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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета рассказал о травме Сака

28 Ноября 2021 • 10:38 Комментировать
Арсенал
2:0
Ньюкасл
окончен

Хавбек лондонского «Арсенала» Букайо Сака получил повреждение по ходу недавнего поединка с «Ньюкаслом» в 13-м туре чемпионата Англии. Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.

Главный тренер столичного коллектива Микель Артета высказался о травме своего подопечного. Его слова передает портал Goal.com.

«После одного из стыков Букайо пожаловался на боль. Он сказал, что не сможет продолжать игру. В ближайшее время Сака пройдет медобследование, по результатам которого станет известна степень серьезности травмы. Скорее всего, у него что-то с мышцами», - сказал специалист.

20-летний полузащитник забил два гола и отдал два ассиста в 13 матчах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Микель Артета Букайо Сака
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