Артета рассказал о травме Сака

Хавбек лондонского «Арсенала» Букайо Сака получил повреждение по ходу недавнего поединка с «Ньюкаслом» в 13-м туре чемпионата Англии. Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.

Главный тренер столичного коллектива Микель Артета высказался о травме своего подопечного. Его слова передает портал Goal.com.

«После одного из стыков Букайо пожаловался на боль. Он сказал, что не сможет продолжать игру. В ближайшее время Сака пройдет медобследование, по результатам которого станет известна степень серьезности травмы. Скорее всего, у него что-то с мышцами», - сказал специалист.

20-летний полузащитник забил два гола и отдал два ассиста в 13 матчах АПЛ.