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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» без труда одолел «Ньюкасл»

27 Ноября 2021 • 17:29 Комментировать (1)
Арсенал
2:0
Ньюкасл
окончен

В 13-м туре АПЛ «Арсенал» принимал «Ньюкасл». «Канониры» были острее в первом тайме, но голов не было, зато команды по разу заряжали в каркас ворот. В начале второй половины Букайо Сака  с острого угла прошил голкипера, а вскоре Габриэл Мартинелли в быстрой атаке пробил над вратарем.

Уверенная победа «Арсенала» (2:0), но из-за отрицательной разницы мячей столичная команда остается за пределами топ-четверки.

Протокол игры  
Арсенал 2:0 Ньюкасл
(1:0) Сака Букайо 56'    
(2:0) Мартинелли Габриэл 66'    
Ремсдейл Аарон Томиясу Такэхиро Уайт Бен Габриэль дос Сантос Тавареш Нуну Парти Томас   85' (Эльнени Мохамед (   85') Самби Локонга Альберт-Мбойо Сака Букайо   64' (Мартинелли Габриэл (   64') Эдегор Мартин Смит-Роу Эмил Обамеянг Пьер-Эмерик   76'   76' (Ляказетт Александр (   76')
Запасные: Лено Бернд Тирни Киран Пепе Николя Нкетиа Эдди Холдинг Роб Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Дубравка Мартин Крафт Эмиль   48' Ласcеллс Джамал   63' Шёр Фабиан Ритчи Мэтт   44'   67' (Альмирон Мигель (   67') Фрейзер Райан Шелви Джонджо   88' (Хэйден Айзак (   88') Уиллок Джо Сен-Максимен Аллан Уилсон Каллум Жоэлинтон   67' (Мёрфи Джейкоб (   67')
Запасные: Льюис Джамал Хендрик Джефф Кларк Киран Лонгстафф Шон Дарлоу Карл Манкильо Хави
27 ноября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Boris
27 Ноября 2021 в 17:40
Не разрыв, но уверенная победа Арсенала, а главное совершенно без нервов в обороне. Создаётся ощущение, что команды вышла на определенный уровень и стабильно его держит. Да, с Ливерпулем пока тягаться сложно, но более слабых соперников канониры обыгрывают, а это уже показатель класса.
В добавок к словам комментатора хотел бы отметить Томиясу, на меня он производит очень сильное впечатление. Всегда успевает назад, всегда активен в атаке и при этом играет быстро, в отличие от Товареша или Тирни. Идеальный заброс на Мартинелли был в касание! Это очень круто на мой взгляд. Кстати и второй пас на бразильца был отличный.
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окончен Арсенал 2:0 Ньюкасл
Идет 70 минута Ливерпуль 4:0 Саутгемптон
Идет 67 минута Норвич 0:0 Вулверхэмптон
Идет 68 минута Кристал Пэлас 0:1 Астон Вилла
27.11  20:30 Брайтон ... Лидс 2.15 3.5 3.5
28.11  17:00 Брентфорд ... Эвертон 2.6 3.3 2.85
28.11  17:00 Манчестер Сити ... Вест Хэм 1.27 6.2 11
28.11  17:00 Лестер ... Уотфорд 1.47 4.8 6.6
28.11  17:00 Бёрнли ... Тоттенхэм 3.3 3.45 2.23
28.11  19:30 Челси ... Манчестер Юнайтед 1.96 3.55 4
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