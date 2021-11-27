«Арсенал» без труда одолел «Ньюкасл»

В 13-м туре АПЛ «Арсенал» принимал «Ньюкасл». «Канониры» были острее в первом тайме, но голов не было, зато команды по разу заряжали в каркас ворот. В начале второй половины Букайо Сака с острого угла прошил голкипера, а вскоре Габриэл Мартинелли в быстрой атаке пробил над вратарем.
Уверенная победа «Арсенала» (2:0), но из-за отрицательной разницы мячей столичная команда остается за пределами топ-четверки.
Протокол игры
|(1:0) Сака Букайо 56'
|(2:0) Мартинелли Габриэл 66'
Ремсдейл Аарон • Томиясу Такэхиро • Уайт Бен • Габриэль дос Сантос • Тавареш Нуну • Парти Томас 85' ( Эльнени Мохамед ( 85') • Самби Локонга Альберт-Мбойо • Сака Букайо 64' ( Мартинелли Габриэл ( 64') • Эдегор Мартин • Смит-Роу Эмил • Обамеянг Пьер-Эмерик 76' 76' ( Ляказетт Александр ( 76')
Запасные: Лено Бернд • Тирни Киран • Пепе Николя • Нкетиа Эдди • Холдинг Роб • Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Дубравка Мартин • Крафт Эмиль • 48'Ласcеллс Джамал • 63'Шёр Фабиан • Ритчи Мэтт 44' 67' ( Альмирон Мигель ( 67') • Фрейзер Райан • Шелви Джонджо 88' ( Хэйден Айзак ( 88') • Уиллок Джо • Сен-Максимен Аллан • Уилсон Каллум • Жоэлинтон 67' ( Мёрфи Джейкоб ( 67')
Запасные: Льюис Джамал • Хендрик Джефф • Кларк Киран • Лонгстафф Шон • Дарлоу Карл • Манкильо Хави
27 ноября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
В добавок к словам комментатора хотел бы отметить Томиясу, на меня он производит очень сильное впечатление. Всегда успевает назад, всегда активен в атаке и при этом играет быстро, в отличие от Товареша или Тирни. Идеальный заброс на Мартинелли был в касание! Это очень круто на мой взгляд. Кстати и второй пас на бразильца был отличный.