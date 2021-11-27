«Арсенал» без труда одолел «Ньюкасл»

В 13-м туре АПЛ «Арсенал» принимал «Ньюкасл». «Канониры» были острее в первом тайме, но голов не было, зато команды по разу заряжали в каркас ворот. В начале второй половины Букайо Сака с острого угла прошил голкипера, а вскоре Габриэл Мартинелли в быстрой атаке пробил над вратарем.

Уверенная победа «Арсенала» (2:0), но из-за отрицательной разницы мячей столичная команда остается за пределами топ-четверки.