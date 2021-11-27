Артета – о победе над «Ньюкаслом»: «Арсенал» реабилитировался после матча с «Ливерпулем»

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче английской Премьер-лиги против «Ньюкасла» - «канониры» отличились в воротах соперника двумя безответными голами, оставив «сорок» в зоне вылета.

«Я доволен, что нам удалось набрать очки после того поражения от «Ливерпуля». Считаю, что футболисты реабилитировались. После таких «падений» нужно сразу подниматься и побеждать. Игроки играли быстро и динамично, это именно то, что нам необходимо», - подчеркнул испанский специалист в эфире BBC Sport.

Стоит отметить, что благодаря добытому результату «Арсенал» поднялся на промежуточное пятое место в турнирной таблице внутреннего первенства.