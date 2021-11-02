Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 155 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» хочет назначить Эмери до выходных слухи

02 Ноября 2021 • 13:54 Комментировать
Брайтон
...
Ньюкасл
1.67 3.80 5.20
06.11 20:30

«Ньюкасл» решительно нацелился на приглашение на должность главного тренера Унаи Эмери. Согласно данным Daily Mail, руководители английского клуба рассчитывают закрыть вопрос ещё до ближайших выходных.

Унаи Эмери в настоящий момент возглавляет «Вильярреал». Во вторник команда проведёт матч групповой стадии Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Ньюкаслу» ради приглашения Унаи Эмери нужно будет выплатить «Вильярреалу» 6 миллионов евро компенсации.

Напомним, что в октябре «Ньюкасл» обрёл новых владельцев. Клуб купил консорциум во главе с суверенным фондом Саудовской Аравии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Унаи Эмери
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Ноября
15:40 · Англия. Премьер-лига
​Конте объяснил, почему не возглавил «Тоттенхэм» летом 2
13:54 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» хочет назначить Эмери до выходных слухи
13:23 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» выбирает между двумя тренерами слухи
12:35 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыта зарплата Конте в «Тоттенхэме»
12:14 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» уже 5000 дней без трофеев
12:05 · Англия. Премьер-лига
Конте назвал четыре трансферные цели «Тоттенхэма»
11:46 · Англия. Премьер-лига
Конте станет главным тренером «Тоттенхэма» до конца дня 2
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» назвал солидную сумму, которую выделит Конте на трансферы
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» по делу переиграл «Эвертон»
00:51 · Англия. Премьер-лига
Бербатов: «Если Конте возглавит «Тоттенхэм», Кейн преобразится»
01 Ноября
22:51 · Англия. Премьер-лига
Брозовичем заинтересовались «МЮ» и «Тоттенхэм» слухи
22:14 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов дать Конте 100 миллионов евро на трансферы 3
21:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в португальском чемпионате слухи
21:14 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Ньюкасла» намерены переманить к себе Эмери слухи
20:28 · Англия. Премьер-лига
Фонсека – запасной вариант «Тоттенхэма» слухи
Все новости
Рекомендуем