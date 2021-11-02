«Ньюкасл» решительно нацелился на приглашение на должность главного тренера Унаи Эмери. Согласно данным Daily Mail, руководители английского клуба рассчитывают закрыть вопрос ещё до ближайших выходных.

Унаи Эмери в настоящий момент возглавляет «Вильярреал». Во вторник команда проведёт матч групповой стадии Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Ньюкаслу» ради приглашения Унаи Эмери нужно будет выплатить «Вильярреалу» 6 миллионов евро компенсации.

Напомним, что в октябре «Ньюкасл» обрёл новых владельцев. Клуб купил консорциум во главе с суверенным фондом Саудовской Аравии.