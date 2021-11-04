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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» наконец-то определился с новым главным тренером слухи

04 Ноября 2021 • 23:14 Комментировать
Брайтон
...
Ньюкасл
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06.11 20:30

Потерпев неудачу в переговорах с рядом специалистов, среди которых числились Унаи Эмери, Йоахим Лёв и Эрик тен Хаг, «Ньюкасл» остановился на кандидатуре Эдди Хау. «Сороки» сделали выбор в пользу бывшего наставника «Борнмута», отказав Паулу Фонсеке.

Такой информацией поделились журналисты Sky Sports, ссылаясь на близкие к клубу источники. Отмечается, что стороны достигли устной договоренности, а уже в ближайшие дни 43-летний Хау явится в офис «Ньюкасла» для подписания всех необходимых документов.

Стоит напомнить, что Стив Брюс оставил своему преемнику команду, которая находится в зоне вылета английской Премьер-лиги. В связи с этим, новые владельцы хотят зимой оформить несколько трансферов, чтобы упростить задачу Хау.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау
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