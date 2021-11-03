​Эмери: «Я не отказывал «Ньюкаслу»

Испанский тренер Унаи Эмери пока не отказывал «Ньюкаслу», несмотря на появившуюся информацию.

«Мне сообщили об интересе «Ньюкасла». Я не говорил «нет», поскольку предложения не было», - высказался Эмери после победы «Вильярреала» над «Янг Бойз» в Лиге чемпионов. Слова тренера на своих страницах приводит Goal.com.

Напомним, что «Ньюкасл» в настоящее время занят поиском нового главного тренера после отставки Стива Брюса. Команда располагается в нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги Англии.

В субботу, 6 ноября, «Ньюкасл» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Брайтона».