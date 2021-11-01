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Владельцы «Ньюкасла» намерены переманить к себе Эмери слухи

01 Ноября 2021 • 21:14 Комментировать
Брайтон
...
Ньюкасл
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06.11 20:30

Уволив Стива Брюса, новые владельцы «Ньюкасла» до сих пор не могут назначить нового главного тренера для команды. Руководство метается от одного претендента к другому, затянув этот процесс уже как на две недели.

Как свидетельствует британский таблоид The Sun, теперь на Туманный Альбион «сороки» попытаются пригласить нынешнего наставника «Вильярреала» Унаи Эмери. Испанец повздорил с советом директоров клуба из-за неудовлетворительных результатов, поэтому его положение нельзя назвать стабильным.

Таким образом, «Ньюкасл» готов даже выплатить отступные за титулованного специалиста, если «Вильярреал» откажется расторгать с ним контракт по обоюдному согласию. К слову, ранее британские СМИ уверяли в приглашении Паулу Фонсеки, но уже в ближайшие дни португалец может оказаться в «Тоттенхэме».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вильярреал Унаи Эмери
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