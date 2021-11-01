Уволив Стива Брюса, новые владельцы «Ньюкасла» до сих пор не могут назначить нового главного тренера для команды. Руководство метается от одного претендента к другому, затянув этот процесс уже как на две недели.

Как свидетельствует британский таблоид The Sun, теперь на Туманный Альбион «сороки» попытаются пригласить нынешнего наставника «Вильярреала» Унаи Эмери. Испанец повздорил с советом директоров клуба из-за неудовлетворительных результатов, поэтому его положение нельзя назвать стабильным.

Таким образом, «Ньюкасл» готов даже выплатить отступные за титулованного специалиста, если «Вильярреал» откажется расторгать с ним контракт по обоюдному согласию. К слову, ранее британские СМИ уверяли в приглашении Паулу Фонсеки, но уже в ближайшие дни португалец может оказаться в «Тоттенхэме».