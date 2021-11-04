Руководство «Ньюкасла» контактировало с Лёвом, но получило мгновенный отказ

Оказывается, перед тем, как приглашать к себе Унаи Эмери и Паулу Фонсеку, руководство «Ньюкасла» считало главным претендентом на должность главного тренера команды бывшего наставника сборной Германии Йоахима Лёва.

По крайней мере, такой информацией поделился журналист Гилем Балаге. Согласно источнику, представители «сорок» обратились к немецкому специалисту, но тот мгновенно ответил отказом, заявив, что ни при каких обстоятельствах пока что не согласится возглавлять английский клуб.

Стоит напомнить, что сейчас самым явным кандидатом на вакантное место принято считать Эдди Хау, в услугах которого также заинтересованы в «Ньюкасле».