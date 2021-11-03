Португальский специалист Паулу Фонсека не покидает надежд в ближайшем времени возглавить «Ньюкасл». Бывший наставник «Ромы» и донецкого «Шахтёра» уже был на собеседовании с новым руководством «сорок», но с того момента никакого прогресса в переговорах не наблюдалось.

Как удалось разузнать журналистам Sky Sports, сам Фонсека горит желанием поработать в Англии. Согласно источнику, он даже готов сам проявить инициативу, чтобы ускорить процесс выбора нового главного тренера для «Ньюкасла».

Напомним, что иностранные владельцы хотели пригласить Унаи Эмери, но тот ответил отказом. Также на данный пост рассматривается кандидатура Эдди Хау.