​Гвардиола не думает, что проведёт в «Манчестер Сити» ещё пять лет

В субботу «Манчестер Сити» будет проводить домашний матч Премьер-лиги Англии против «Кристал Пэлас». Эта игра для Хосепа Гвардиолы, работающего с командой с сезона 2016/2017, станет двухсотой в АПЛ.

«Проведу ли я ещё 200 игр в Премьер-лиге во главе «Манчестер Сити» после этого матча? Нет, я так не думаю», - приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере».

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2023 года.

После девяти сыгранных туров «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.