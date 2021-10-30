​Гвардиола высказался о судействе после поражения «Манчестер Сити»

В субботу вечером «Манчестер Сити» огорчил своих фанатов домашним поражением от «Кристал Пэлас» - 0:2. После игры комментарий для BBC дал Хосеп Гвардиола.

- Многое пошло не так. Мы быстро пропустили, но в целом провели хороший первый тайм. Дальше было удаление по интерпретации рефери.

Сегодня днём за такое же нарушение Джонни Эвансу дали жёлтую карточку, а здесь судья решил дать красную. Я не знаю, где проходит эта граница между жёлтой и красной карточкой – это зависит от судьи, от его интерпретации, - высказался Гвардиола.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 3 ноября против «Брюгге» в Лиге чемпионов.