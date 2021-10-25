Несмотря на то, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на последних пресс-конференциях защищал вингера Рахима Стерлинга и отмечал его важность для команды, испанец хочет, чтобы футболист покинул клуб.

Как минимум, в этом уверены журналисты британского издания The Mirror. Они ссылаются на источники, близкие к игроку, уверяя, что у Стерлинга натянутые отношения с наставником. Сам же Гвардиола, согласно предоставленной информации, не хочет вредить атмосфере внутри коллектива.

К слову, англичанин лишь трижды в текущем сезона попал в стартовый состав «горожан». Ранее интерес к лидеру сборной проявляла испанская «Барселона».