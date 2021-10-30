Гвардиола доволен Зинченко

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил возможности игрока «горожан» Александра Зинченко.

Специалист отметил, что украинец справляется с давлением. По словам Гвардиолы, Александр редко ошибается и в целом играет весьма достойно.

«На левом фланге у нас возникли некоторые проблемы. Однако Зинченко здорово адаптировался. Он может помочь нам и в центральной линии.

Саша нужен нам. Рад, что он уже покинул лазарет», - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

В ближайшем поединке АПЛ коллектив Гвардиолы 30 октября сразится против «Кристал Пэлас».