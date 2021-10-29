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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Виейра против 5 замен в Премьер-лиге: «Решение сыграет на руку только топ-команд»

29 Октября 2021 • 23:18 Комментировать
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
1.15 8.00 17.50
Через 16 ч. 55 мин.

В английском футболе в отличие от большинства ведущих чемпионатов решили отказаться от нововведения с 5 заменами по ходу матчей вместо трех. Но все громче звучат призывы вернуться к этой схеме, как вариант, на временной основе.

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра считает, что такое решение сыграет на руку только топ-команд: «Они получат слишком много преимуществ, - заявил наставник перед матчем с «Манчестер Сити». - Причина в количестве игроков в их распоряжении по сравнению с другими командами. Уверен, что если протолкнут принятие этого решения, это будут плохие новости для нас как футбольного клуба».

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Патрик Виейра Кристал Пэлас
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30.10  14:30 Лестер ... Арсенал 2.44 3.5 2.9
30.10  17:00 Манчестер Сити ... Кристал Пэлас 1.17 7.8 16
30.10  17:00 Ливерпуль ... Брайтон 1.42 5 7.4
30.10  17:00 Ньюкасл ... Челси 8.2 5.2 1.38
30.10  17:00 Уотфорд ... Саутгемптон 2.95 3.55 2.39
30.10  17:00 Бёрнли ... Брентфорд 2.55 3.35 2.85
30.10  19:30 Тоттенхэм ... Манчестер Юнайтед 3.25 3.65 2.18
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