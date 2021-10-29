Виейра против 5 замен в Премьер-лиге: «Решение сыграет на руку только топ-команд»

В английском футболе в отличие от большинства ведущих чемпионатов решили отказаться от нововведения с 5 заменами по ходу матчей вместо трех. Но все громче звучат призывы вернуться к этой схеме, как вариант, на временной основе.

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра считает, что такое решение сыграет на руку только топ-команд: «Они получат слишком много преимуществ, - заявил наставник перед матчем с «Манчестер Сити». - Причина в количестве игроков в их распоряжении по сравнению с другими командами. Уверен, что если протолкнут принятие этого решения, это будут плохие новости для нас как футбольного клуба».