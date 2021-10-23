​Гвардиола похвалил «Брайтон» после крупной победы «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» крупно – со счётом 4:1 – обыграл на выезде «Брайтон» в девятом туре чемпионата Англии. После игры комментарий дал Хосеп Гвардиола.

- Мои комплименты «Брайтону». После перерыва они стали действовать по-другому и показали хороший футбол. Это хороший урок, показывающий, что когда у тебя нет мяча – у тебя проблемы. «Брайтон» строил атаки через вратаря, они много двигались впереди. Против такого соперника сложно играть. В игре с другим соперником после первого тайма при счёте 3:0 игра могла быть окончена, но не здесь, - выказался Гвардиола в программе Match of the Day на BBC.