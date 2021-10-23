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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» спокойно обыграл «Брайтон»

23 Октября 2021 • 21:26 Комментировать
Брайтон
1:4
Манчестер Сити
окончен

В девятом туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» гостил у «Брайтона», который здорово начал сезон. «Горожане» обеспечили себе результат в стартовые полчаса, добыв победу благодаря голам Илкая Гюндогана и Фила Фодена, который оформил дубль. Итог 4:1, и «Сити» продолжает преследование «Челси».

Протокол игры  
Брайтон 1:4 Манчестер Сити
    13' Гюндоган Илкай (0:1)
    28' Фоден Фил (0:2)
    31' Фоден Фил (0:3)
(1:3) Макаллистер Алексис 81'    
    90' Марез Рияд (1:4)
Санчес Роберт Вельтман Йоел Данк Льюис Бёрн Дэн   57' (Лемпти Тарик (   57') Кукурелья Марк Марч Соломон Гросс Паскаль   72' (Макаллистер Алексис (   72') Лаллана Адам   70' Модер Якуб   63' Троссар Леандро Мопе Нил   58' (Мвепу Энок (   58')
Запасные: Ричардс Тейлор Даффи Шейн Стил Джейсон Коннолли Аарон Уэбстер Адам Биссума Ив
Эдерсон Мораес   84' Уокер Кайл   22' Диаш Рубен Лапорт Эмерик Канселу Жоау   60' Силва Бернарду Родри Эрнандес Гюндоган Илкай   75' (Фернандиньо Фернандо (   75') Жезус Габриэль   87' (Марез Рияд (   87') Фоден Фил Грилиш Джек   77' (Де Брёйне Кевин (   77')
Запасные: Палмер Коул Аке Натан Стеффен Закари Зинченко Александр Эдози Самуэль Стоунс Джон
23 октября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брайтон
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окончен Челси 7:0 Норвич
окончен Саутгемптон 2:2 Бёрнли
окончен Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл
окончен Лидс 1:1 Вулверхэмптон
окончен Эвертон 2:5 Уотфорд
окончен Брайтон 1:4 Манчестер Сити
24.10  16:00 Вест Хэм ... Тоттенхэм 2.6 3.5 2.7
24.10  16:00 Брентфорд ... Лестер 2.85 3.35 2.55
24.10  18:30 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 2.46 3.55 2.85
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Сегодня, 23 Октября
21:26 · Англия. Премьер-лига
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