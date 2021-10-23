«Манчестер Сити» спокойно обыграл «Брайтон»

В девятом туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» гостил у «Брайтона», который здорово начал сезон. «Горожане» обеспечили себе результат в стартовые полчаса, добыв победу благодаря голам Илкая Гюндогана и Фила Фодена, который оформил дубль. Итог 4:1, и «Сити» продолжает преследование «Челси».
Протокол игры
|13' Гюндоган Илкай (0:1)
|28' Фоден Фил (0:2)
|31' Фоден Фил (0:3)
|(1:3) Макаллистер Алексис 81'
|90' Марез Рияд (1:4)
Санчес Роберт • Вельтман Йоел • Данк Льюис • Бёрн Дэн 57' ( Лемпти Тарик ( 57') • Кукурелья Марк • Марч Соломон • Гросс Паскаль 72' ( Макаллистер Алексис ( 72') • Лаллана Адам • 70'Модер Якуб • 63'Троссар Леандро • Мопе Нил 58' ( Мвепу Энок ( 58')
Запасные: Ричардс Тейлор • Даффи Шейн • Стил Джейсон • Коннолли Аарон • Уэбстер Адам • Биссума Ив
Эдерсон Мораес • 84'Уокер Кайл • 22'Диаш Рубен • Лапорт Эмерик • Канселу Жоау • 60'Силва Бернарду • Родри Эрнандес • Гюндоган Илкай 75' ( Фернандиньо Фернандо ( 75') • Жезус Габриэль 87' ( Марез Рияд ( 87') • Фоден Фил • Грилиш Джек 77' ( Де Брёйне Кевин ( 77')
Запасные: Палмер Коул • Аке Натан • Стеффен Закари • Зинченко Александр • Эдози Самуэль • Стоунс Джон
23 октября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).