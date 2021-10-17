Несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» уже несколько месяцев пытается договориться с «Вест Хэмом» по трансферу полузащитника Деклана Райса, осуществить сделку до сих пор не удалось.

Как следствие, воспользоваться проблемами в переговорах между сторонами намерен другой манчестерский клуб, «Сити». По информации британского издания The Athletic, «горожане» считают Райса приоритетной целью на ближайшее время.

Руководство команды видит в англичанине потенциальную замену 36-летнему Фернандиньо. Напомним, что боссы лондонцев недавно выставили ценник на Райса в размере 100 миллионов евро.