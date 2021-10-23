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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола объяснил отсутствие Стерлинга

23 Октября 2021 • 19:38 Комментировать
Брайтон
1:4
Манчестер Сити
окончен

Рахим Стерлинг не приехал с «Манчестер Сити» на гостевую игру чемпионата против «Брайтона». Недавно Стерлинг говорил о готовности принять новый вызов в своей карьере, что стало провоцировать слухи об интересе к вингеру со стороны тех или иных клубов. Более того, Хосеп Гвардиола сказал, что Рахим может уйти, если он недоволен своим положением в команде. Впрочем, Стерлинг не отправился на субботний матч не по этим причинам.

- У Стерлинга был дискомфорт в спине. Врач сказал мне, что он не может тренироваться, так что он остался в Манчестере, - сказал Гвардиола Sky Sports.

Следить за игрой «Брайтон» - «Манчестер Сити» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Рахим Стерлинг
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