​Гвардиола объяснил отсутствие Стерлинга

Рахим Стерлинг не приехал с «Манчестер Сити» на гостевую игру чемпионата против «Брайтона». Недавно Стерлинг говорил о готовности принять новый вызов в своей карьере, что стало провоцировать слухи об интересе к вингеру со стороны тех или иных клубов. Более того, Хосеп Гвардиола сказал, что Рахим может уйти, если он недоволен своим положением в команде. Впрочем, Стерлинг не отправился на субботний матч не по этим причинам.

- У Стерлинга был дискомфорт в спине. Врач сказал мне, что он не может тренироваться, так что он остался в Манчестере, - сказал Гвардиола Sky Sports.

Следить за игрой «Брайтон» - «Манчестер Сити» можно в текстовой трансляции.