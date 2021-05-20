Лэмпард и Уайлдер – кандидаты на пост главного тренера «Вест Бромвича»

«Вест Бромвич», распрощавшийся с элитой английского футбола, войдёт в новый сезон без Сэма Эллардайса – колоритный наставник, вылетевший из АПЛ впервые в тренерской карьере, официально уведомил спортивную общественность об уходе из «Вест Бромвича».

Боссы «дроздов» желают обрести нового тренера до начала предсезонной подготовки, чтобы преемник Эллардайса определился с трансферными целями. Издание Sky Sports передаёт, что экс-наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард и бывший рулевой «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер являются главными претендентами на работу с «дроздами» в Чемпионшипе.

Напомним, что «Вест Бромвич» перед заключительным туром АПЛ располагается на 19-й позиции.