Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Лидс» расстался с Берарди и Эрнандесом

21 Мая 2021, 21:54,

Пресс-служба «Лидса», занимающего 10-е место в чемпионате Англии, объявила об уходе двух исполнителей – атакующего полузащитника Пабло Эрнандеса и правого защитника Гаэтано Берарди.

36-летний испанец изначально оказался в «Лидсе» на правах аренды из «Аль-Араби», но спустя год заключил постоянный контракт. В общей сложности экс-игрок «Валенсии» и «Суонси» провёл в футболке «павлинов» 168 матчей и забил 36 голов. В 2018 году болельщики клуба признали его лучшим игроком сезона.

Берарди – главный старожил «Лидса». Швейцарец встал под знамёна «павлинов» в 2014 году и принял участие в 156 играх. Практически весь сезон 2020/21 он пропустил из-за тяжёлой травмы.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Лидс, Апл, Пабло Эрнандес
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
21 Мая 2021, 22:28

Берарди никто не заметит, а Пабло жаль... И всё же стал решающим игроком Лидса ща всё это время. Думаю, приобрёл легендарный статус за все эти матчи! Помог же Лидсу выжить в вышке, а это дорогого стоит. Да и в поднятии немалое участие принимал. Теперь Лидс уже может усиливаться качественно, играя в АПЛ, но тогда, в Чемпионшипе, усиление Пабло было решающим (как и Берарди). Не забывая о корнях, двигаемся дальше.

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