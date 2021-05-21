«Лидс» расстался с Берарди и Эрнандесом

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21 Мая 2021, 21:54,
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Пресс-служба «Лидса», занимающего 10-е место в чемпионате Англии, объявила об уходе двух исполнителей – атакующего полузащитника Пабло Эрнандеса и правого защитника Гаэтано Берарди.
36-летний испанец изначально оказался в «Лидсе» на правах аренды из «Аль-Араби», но спустя год заключил постоянный контракт. В общей сложности экс-игрок «Валенсии» и «Суонси» провёл в футболке «павлинов» 168 матчей и забил 36 голов. В 2018 году болельщики клуба признали его лучшим игроком сезона.
Берарди – главный старожил «Лидса». Швейцарец встал под знамёна «павлинов» в 2014 году и принял участие в 156 играх. Практически весь сезон 2020/21 он пропустил из-за тяжёлой травмы.
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Лидс, Апл, Пабло Эрнандес
Берарди никто не заметит, а Пабло жаль... И всё же стал решающим игроком Лидса ща всё это время. Думаю, приобрёл легендарный статус за все эти матчи! Помог же Лидсу выжить в вышке, а это дорогого стоит. Да и в поднятии немалое участие принимал. Теперь Лидс уже может усиливаться качественно, играя в АПЛ, но тогда, в Чемпионшипе, усиление Пабло было решающим (как и Берарди). Не забывая о корнях, двигаемся дальше.