«Лидс» расстался с Берарди и Эрнандесом

Пресс-служба «Лидса», занимающего 10-е место в чемпионате Англии, объявила об уходе двух исполнителей – атакующего полузащитника Пабло Эрнандеса и правого защитника Гаэтано Берарди.

36-летний испанец изначально оказался в «Лидсе» на правах аренды из «Аль-Араби», но спустя год заключил постоянный контракт. В общей сложности экс-игрок «Валенсии» и «Суонси» провёл в футболке «павлинов» 168 матчей и забил 36 голов. В 2018 году болельщики клуба признали его лучшим игроком сезона.

Берарди – главный старожил «Лидса». Швейцарец встал под знамёна «павлинов» в 2014 году и принял участие в 156 играх. Практически весь сезон 2020/21 он пропустил из-за тяжёлой травмы.