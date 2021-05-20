Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Эллардайс уйдёт из «Вест Бромвича»

20 Мая 2021, 08:26,

«Вест Бромвич» опубликовал на своём официальном сайте заявление. Клуб сообщил о том, что по завершению сезона Сэм Эллардайс оставит тренерский мостик. Опытный специалист возглавил «дроздов» в декабре, но не смог решить задачу по сохранению прописки в Премьер-лиге – следующий сезон команда проведёт в Чемпионшипе. Интересно, что до этого случая команды Эллардайса никогда не вылетали из элитного английского дивизиона.

В заключительном туре Премьер-лиги 23 мая «Вест Бромвич» ещё под руководством Сэма Эллардайса сыграет на выезде против «Лидса» и постарается громко хлопнуть дверью после трёх подряд поражений.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Вест Бромвич, Сэм Эллардайс
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