Эллардайс уйдёт из «Вест Бромвича»

«Вест Бромвич» опубликовал на своём официальном сайте заявление. Клуб сообщил о том, что по завершению сезона Сэм Эллардайс оставит тренерский мостик. Опытный специалист возглавил «дроздов» в декабре, но не смог решить задачу по сохранению прописки в Премьер-лиге – следующий сезон команда проведёт в Чемпионшипе. Интересно, что до этого случая команды Эллардайса никогда не вылетали из элитного английского дивизиона.

В заключительном туре Премьер-лиги 23 мая «Вест Бромвич» ещё под руководством Сэма Эллардайса сыграет на выезде против «Лидса» и постарается громко хлопнуть дверью после трёх подряд поражений.