​Маунт признан лучшим игроком «Челси» в сезоне

Сезон 2020/2021 для «Челси» ещё не завершён, но на официальном сайте клуба уже появилась информация о том, что полузащитник Мэйсон Маунт был признан лучшим игроком команды.

На текущую минуту Маунт провёл за «Челси» 51 матч в этом сезоне. На счету 22-летнего футболиста 9 забитых мячей и 8 результативных передач на партнёров.

На этой неделе «Челси» проведёт два заключительных матча сезона в Премьер-лиге – против «Лестера» и против «Астон Виллы». Команда Томаса Тухеля постарается финишировать в зоне Лиги чемпионов. На следующей же неделе «пенсионерам» предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».