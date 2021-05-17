Тухель – об отсутствии Абрахама в заявке на матч с «Лестером»: «Ничего личного»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал отсутствие нападающего Тэмми Абрахама в заявке на матч против «Лестера» (0:1).

«Вы должны понимать, что заявка ограничена – в этом заключается вся проблема. Я решил не заявлять Тэмми, потому что нет смысла держать трёх игроков одного типа на скамейке запасных. Ничего личного», - цитирует Тухеля Football London.

23-летний нападающий сборной Англии сыграл 32 матча за «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. Контракт Абрахама с родным клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.