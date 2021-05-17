Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тухель – об отсутствии Абрахама в заявке на матч с «Лестером»: «Ничего личного»

17 Мая 2021, 23:47,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал отсутствие нападающего Тэмми Абрахама в заявке на матч против «Лестера» (0:1).

«Вы должны понимать, что заявка ограничена – в этом заключается вся проблема. Я решил не заявлять Тэмми, потому что нет смысла держать трёх игроков одного типа на скамейке запасных. Ничего личного», - цитирует Тухеля Football London.

23-летний нападающий сборной Англии сыграл 32 матча за «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. Контракт Абрахама с родным клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Томас Тухель, Тэмми Абрахам
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола