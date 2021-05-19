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Тухель – о победе над «Лестером»: «Выдающееся выступление»

19 Мая 2021, 00:45,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Лестером» (2:1).

«Просто потрясающе. Это было выдающееся выступление, но работа ещё не сделана. Впереди нас ждут два важнейших матча. Конечно, болельщики сыграли огромную роль в нашей победе.

Сравнить матч с финалом Кубка Англии? Мы сыграли намного лучше. Первый тайм был феноменальным, да и второй тоже. Заслуженная победа.

Матч против «Астон Виллы»? Всё в наших руках. Нам нужно сыграть ещё один матч на высочайшем уровне, но будет очень сложно, учитывая присутствие болельщиков на стадионе «Астон Виллы», - цитирует немецкого специалиста Sky Sports.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Лестер, Томас Тухель
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