Тухель – о победе над «Лестером»: «Выдающееся выступление»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Лестером» (2:1).

«Просто потрясающе. Это было выдающееся выступление, но работа ещё не сделана. Впереди нас ждут два важнейших матча. Конечно, болельщики сыграли огромную роль в нашей победе.

Сравнить матч с финалом Кубка Англии? Мы сыграли намного лучше. Первый тайм был феноменальным, да и второй тоже. Заслуженная победа.

Матч против «Астон Виллы»? Всё в наших руках. Нам нужно сыграть ещё один матч на высочайшем уровне, но будет очень сложно, учитывая присутствие болельщиков на стадионе «Астон Виллы», - цитирует немецкого специалиста Sky Sports.