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Роджерс: «Мы успеем восстановиться к матчу с «Челси»

18 Мая 2021, 00:34,

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс пообщался с клубной пресс-службой перед матчем против «Челси».

«Мы испытали невероятные эмоции в субботу – это нормально, потому что нам удалось завоевать трофей. Уверен, что фанаты на следующий день проснулись без голоса и с разбитыми головами, но мы должны продолжать тренироваться. Нам предстоит провести работу, без которой никуда. И физически, и ментально мы будем готовы к матчу с «Челси» и выложимся на полную, посмотрим, куда нас это приведёт», - цитирует Роджерса пресс-служба «Лестера».

Напомним, что «Лестер» переиграл «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии.

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Лестер, Брендан Роджерс
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