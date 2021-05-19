Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Рюдигер: «Нам пришлось наказать «Лестер»

19 Мая 2021, 12:49,

Во вторник «Челси» обыграл «Лестер» в календарном матче Премьер-лиги со счётом 2:1, и теперь «лисы» рискуют остаться без билета в Лигу чемпионов. Тремя днями ранее «Челси» и «Лестер» встречались в финале Кубка Англии, где победу отпраздновала команда Брендана Роджерса. Защитник Антонио Рюдигер заявил, что эмоции некоторых игроков «Лестера» после завоевания трофея раззадорили лондонцев.

«К сожалению, некоторые представители «Лестера» не знают, как правильно праздновать успех, и нам пришлось их наказать на 100%. Некоторые из игроков «Лестера» своим поведением дали нам больше мотивации после субботы. Поздравляем их с завоеванием Кубка Англии, но не стоит пренебрегать историей клуба. Она значит больше, чем игроки», - сказал Рюдигер в интервью клубному телевидению «Челси».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Лестер, Антонио Рюдигер
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