Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лисов» из топ-тройки чемпионата

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19 Мая 2021, 00:13,
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В чемпионатном повторении финала Кубка Англии схлестнулись «Челси» и «Лестер».
|(1:0) Рюдигер Антонио 47'
|(2:0) Жоржиньо II 67'
|76' Ихеаначо Келечи (2:1)
За два тура до конца сезона английской Премьер-лиги три клуба-финалиста еврокубков находились в первой четвёрке таблицы. Чтобы одна эта тройка синхронизировалась с другой, «Челси» должен был выиграть дома у «Лестера», как раз занимавшего третью строчку. Но это был не только своеобразный матч за бронзу. Обеим командам угрожал ещё и «Ливерпуль», который мог выкинуть из четвёрки либо одних «синих», либо других. А в Англии грань между четвёртым и пятым местами – это, как мы понимаем, водораздел между путёвками в Лигу чемпионов и Лигу Европы. «Челси», конечно, может, как и в 2012 году, обеспечить себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов через победу в финале нынешнего, но рискованно ведь делать такую ставку против «Манчестер Сити».
Возвращаясь к отчётной встрече, стоит сказать, что у «Челси» в минувшую субботу вырос на «Лестер» большой зуб. «Лисы» нанесли лондонцам поражение в финале Кубка Англии, а таковое по-любому является чувствительным. Жажда реванша уменьшилась бы со временем, но ведь сим коллективам предстояло встретиться друг с другом спустя всего три дня. Столичная команда начала матч на «Стэмфорд Бридж» с явной нацеленностью на атаку и на быстрый гол. Однако просто так гостей было не задавить. Лестерцы показали в кубковом финале, что умеют успешно обороняться от «пенсионеров», и теперь продолжили эту практику.
«Челси» в первом тайме создал прилично шансов, чтобы забить хотя бы однажды. В частности, на девятой минуте Канте вклинился в зону правого инсайда и плотно пробил в дальний угол. Шмейхель парировал, однако через несколько секунд пришла пора лупить по воротам Пулишичу – его выстрел перевёл на угловой Тилеманс. На 28-й минуте Маунт пальнул по направлению верхней части створа, но уже не первое своё веское слово сказал блестящий Шмейхель. Вскоре из-за игры рукой был отменён второй гол Вернера, а первый не был признан из-за офсайда. На 37-й минуте Маунт сходу рубанул по воротам после скидки Аспиликуэты – получилось над перекладиной. Ну и не забудем, что в районе трети часа игры Майк Дин почему-то не назначил в ворота «Лестера» пенальти, хотя Тилеманс в своей штрафной попал по ноге владевшему мячом Вернеру.
Безголевые мучения «Челси» закончились в дебюте второго тайма. Чилуэлл навесил справа с углового, игрок гостей коснулся мяча, и дальше Рюдигер из вратарской доставил снаряд в сетку (1:0). После этого хозяева снизили давление на чужие ворота, однако это не помешало им отличиться ещё раз с временным лагом в десять минут. Вернер пострадал от фола Фофана в правой части чужой штрафной – видеоассистенты подсказали Дину, что нарушение было в её пределах. Жоржиньо реализовал пенальти в издевательском порядке – подпрыгнул, слово Бруну Фернандеш, и по-гроссмейстерски несильно покатил мяч в правый угол, где Шмейхеля не оказалось (2:0).
«Лисы» не сдались. На 76-й минуте один гол для них отквитал вышедший на замену Ихеаначо – он поразил угол ворот после потери Ковачича и передачи Ндиди. Кстати, Ихеаначо впервые забил в АПЛ во вторник, а в другие дни недели он уже забивал в чемпионате Англии раньше. Было у Ихеаначо ещё две попытки, но безуспешные. Также Айосе Перес упустил возможность сравнять счёт в начале добавленного времени, пробив мимо. В концовке было показано несколько жёлтых карточек, не обошлось без потасовки на поле. «Челси» удержал победу с минимальным счётом, отомстил «Лестеру» за поражение в финале Кубка и сместил команду Брендана Роджерса с третьей строчки таблицы в преддверии финального тура.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Челси, Лестер, Апл, Чемпионат Англии
А синие братишки то молодцы не дали ни счет, ни себя на унижение. Могли ответить гораздо достойнее, будь у Вернера и Пулишича чуть- чуть ровнее хотя-бы одна нога. Вместо уверенных 4:0, получили в конце матча дежурный привоз от Ковачича и валидольную концовку как следствие. Но Рюди мне очень понравился, заступился , завел всю команду и витоге не дал в обиду Маунта, которого с полного попустительства Дина весь матч откровенно грубо херачили по ногам, пытаясь вывести из строя. Интересным также является факт того, что по VAR проверял все сомнительные решения этого горе арбитра на поле, тот самый Маринер , который тремя днями ранее сам, будучи на поле "вживую" не поставил очевидный пенальти между этими же командами за кубок.
Респект автору статьи, есть же грамотные люди, которые в отличие от некоторых и футбол смотрят о котором пишут, и понимая суть происходящего не искажают его в угоду своим частным симпатиям.
Спасибо Кирилл!
не думал, что доведется увидеть Рюдигера исполняющего "трюк Зидана". ... Чудеса!
Хороший результат! Теперь еще надо Ливерпулю не подвести - выиграть дважды - и Лестер снова отправится стажироваться в ЛЕ. Тем более. что большего они и не заслужили)
пожалуй, важнейшая игра для синих в АПЛ в этом сезоне! Играли блестяще, но Боже мой, что за реализация ... Достаточно сказать, что Жорджиньо ... лучший бомбардир команды в этом сезон, с 7 голами!
Кто-то мне объяснит, как ВАР мог не заметить пенальти в первом тайме?! Как такое вообще может случиться?!
Нормально пойдет, реабилитировались за кубок Англии. А теперь, чтобы выиграли ЛЧ!!!