Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лисов» из топ-тройки чемпионата

В чемпионатном повторении финала Кубка Англии схлестнулись «Челси» и «Лестер».

За два тура до конца сезона английской Премьер-лиги три клуба-финалиста еврокубков находились в первой четвёрке таблицы. Чтобы одна эта тройка синхронизировалась с другой, «Челси» должен был выиграть дома у «Лестера», как раз занимавшего третью строчку. Но это был не только своеобразный матч за бронзу. Обеим командам угрожал ещё и «Ливерпуль», который мог выкинуть из четвёрки либо одних «синих», либо других. А в Англии грань между четвёртым и пятым местами – это, как мы понимаем, водораздел между путёвками в Лигу чемпионов и Лигу Европы. «Челси», конечно, может, как и в 2012 году, обеспечить себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов через победу в финале нынешнего, но рискованно ведь делать такую ставку против «Манчестер Сити».

Возвращаясь к отчётной встрече, стоит сказать, что у «Челси» в минувшую субботу вырос на «Лестер» большой зуб. «Лисы» нанесли лондонцам поражение в финале Кубка Англии, а таковое по-любому является чувствительным. Жажда реванша уменьшилась бы со временем, но ведь сим коллективам предстояло встретиться друг с другом спустя всего три дня. Столичная команда начала матч на «Стэмфорд Бридж» с явной нацеленностью на атаку и на быстрый гол. Однако просто так гостей было не задавить. Лестерцы показали в кубковом финале, что умеют успешно обороняться от «пенсионеров», и теперь продолжили эту практику.

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«Челси» в первом тайме создал прилично шансов, чтобы забить хотя бы однажды. В частности, на девятой минуте Канте вклинился в зону правого инсайда и плотно пробил в дальний угол. Шмейхель парировал, однако через несколько секунд пришла пора лупить по воротам Пулишичу – его выстрел перевёл на угловой Тилеманс. На 28-й минуте Маунт пальнул по направлению верхней части створа, но уже не первое своё веское слово сказал блестящий Шмейхель. Вскоре из-за игры рукой был отменён второй гол Вернера, а первый не был признан из-за офсайда. На 37-й минуте Маунт сходу рубанул по воротам после скидки Аспиликуэты – получилось над перекладиной. Ну и не забудем, что в районе трети часа игры Майк Дин почему-то не назначил в ворота «Лестера» пенальти, хотя Тилеманс в своей штрафной попал по ноге владевшему мячом Вернеру.

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Безголевые мучения «Челси» закончились в дебюте второго тайма. Чилуэлл навесил справа с углового, игрок гостей коснулся мяча, и дальше Рюдигер из вратарской доставил снаряд в сетку (1:0). После этого хозяева снизили давление на чужие ворота, однако это не помешало им отличиться ещё раз с временным лагом в десять минут. Вернер пострадал от фола Фофана в правой части чужой штрафной – видеоассистенты подсказали Дину, что нарушение было в её пределах. Жоржиньо реализовал пенальти в издевательском порядке – подпрыгнул, слово Бруну Фернандеш, и по-гроссмейстерски несильно покатил мяч в правый угол, где Шмейхеля не оказалось (2:0).

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«Лисы» не сдались. На 76-й минуте один гол для них отквитал вышедший на замену Ихеаначо – он поразил угол ворот после потери Ковачича и передачи Ндиди. Кстати, Ихеаначо впервые забил в АПЛ во вторник, а в другие дни недели он уже забивал в чемпионате Англии раньше. Было у Ихеаначо ещё две попытки, но безуспешные. Также Айосе Перес упустил возможность сравнять счёт в начале добавленного времени, пробив мимо. В концовке было показано несколько жёлтых карточек, не обошлось без потасовки на поле. «Челси» удержал победу с минимальным счётом, отомстил «Лестеру» за поражение в финале Кубка и сместил команду Брендана Роджерса с третьей строчки таблицы в преддверии финального тура.

Кирилл Иванцов