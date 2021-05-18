Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Клопп: «Финиш в топ-4 АПЛ стал бы для меня одним из самых больших достижений»

18 Мая 2021, 10:54,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, что для него будет значить потенциальный финиш команды в зоне Лиги чемпионов.

«Это было бы что-то важное, абсолютно грандиозное. Это было бы для меня одним из самых больших достижений в истории. Я знаю, как это звучит, но это правда. Все в клубе так считают.

Если вы захотите написать книгу о сезоне, после прочтения которой можно впасть в депрессию, вы наверняка выберете наш текущий сезон», - рассказал Клопп Sky Sports.

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От четвёртого «Челси» команда Юргена Клоппа отстаёт на один зачётный балл.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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0
RedMonk
18 Мая 2021, 11:48

Надеюсь не попадете и будете пылить в ЛЕ !

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