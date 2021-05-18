​Клопп: «Финиш в топ-4 АПЛ стал бы для меня одним из самых больших достижений»

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18 Мая 2021, 10:54,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, что для него будет значить потенциальный финиш команды в зоне Лиги чемпионов.
«Это было бы что-то важное, абсолютно грандиозное. Это было бы для меня одним из самых больших достижений в истории. Я знаю, как это звучит, но это правда. Все в клубе так считают.
Если вы захотите написать книгу о сезоне, после прочтения которой можно впасть в депрессию, вы наверняка выберете наш текущий сезон», - рассказал Клопп Sky Sports.
В настоящий момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От четвёртого «Челси» команда Юргена Клоппа отстаёт на один зачётный балл.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
Надеюсь не попадете и будете пылить в ЛЕ !