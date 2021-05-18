​Клопп: «Финиш в топ-4 АПЛ стал бы для меня одним из самых больших достижений»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, что для него будет значить потенциальный финиш команды в зоне Лиги чемпионов.

«Это было бы что-то важное, абсолютно грандиозное. Это было бы для меня одним из самых больших достижений в истории. Я знаю, как это звучит, но это правда. Все в клубе так считают.

Если вы захотите написать книгу о сезоне, после прочтения которой можно впасть в депрессию, вы наверняка выберете наш текущий сезон», - рассказал Клопп Sky Sports.

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От четвёртого «Челси» команда Юргена Клоппа отстаёт на один зачётный балл.