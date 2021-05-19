​Шахин вспомнил, как Клопп выгнал его с тренировки

Экс-хавбек «Боруссии» Нури Шахин вспомнил, как однажды Юрген Клопп выгнал его с тренировки.

«Это был 2009 или 2010 год. Тренер тогда выгнал меня с тренировки «Боруссии», когда я поругался с партнёром по команде. Я был на 100 процентов уверен в своей правоте, но меня всё же выгнали.

На следующий день я подумал: «Всё, мне конец». Я думал, что Клопп выгнал меня из команды или что-то в этом роде. Но он вёл себя так, будто ничего не произошло.

Это был мощный момент. Я понял, что тренер всегда может поддержать тебя, даже если ты допустил ошибку», - сказал Шахин в интервью Goal.com.