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​Клопп: «Для нас это был полуфинал»

20 Мая 2021, 09:33,

«Ливерпуль» ворвался в зону Лиги чемпионов, разгромив на выезде «Бёрнли» со счётом 3:0. После игры комментарий для Sky Sports дал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Для нас это был полуфинал. Мы должны были его выиграть, и мы это сделали. Ещё ничего не решено, но мы улучшили своё положение, и теперь впереди финал. Мы заслужили этот результат.

Из-за манеры игры «Бёрнли» нельзя упускать моменты в матчах против них. Мы знали, что будет сложно – около 3500 человек были против нас. Атмосфера в футболе играет важную роль. Но ребята хорошо справились, не отвлекаясь на шум. Мы показали хороший футбол», - сказал Клопп.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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