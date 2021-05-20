«Ливерпуль» ворвался в зону Лиги чемпионов, разгромив на выезде «Бёрнли» со счётом 3:0. После игры комментарий для Sky Sports дал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Для нас это был полуфинал. Мы должны были его выиграть, и мы это сделали. Ещё ничего не решено, но мы улучшили своё положение, и теперь впереди финал. Мы заслужили этот результат.

Из-за манеры игры «Бёрнли» нельзя упускать моменты в матчах против них. Мы знали, что будет сложно – около 3500 человек были против нас. Атмосфера в футболе играет важную роль. Но ребята хорошо справились, не отвлекаясь на шум. Мы показали хороший футбол», - сказал Клопп.