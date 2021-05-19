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​Шахин рассказал, что делает Клоппа особенным

19 Мая 2021, 10:49,

Экс-игрок дортмундской «Боруссии» Нури Шахин высказался по поводу Юргена Клоппа, с которым ему посчастливилось поработать.

«Нет сомнений в тренерских способностях Клоппа, но больше всего мне в нём нравится то, что он человек. Он трогает вас на человеческом уровне. Если он интересуется, как твои дела, то это не просто слова. Он спрашивает от сердца. Если у вас проблема, он поможет её решить, найдёт для этого время. Ему не всё равно.

Временами Клопп может быть жёстким, но на следующий день вы приходите на тренировку и понимаете, что между вами всё хорошо. Это то, что я любил в нём. Если вы хотите быть хорошим тренером, вы должны быть хорошим человеком, потому что игроки это чувствуют», - сказал Шахин в интервью Goal.com.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Боруссия Дортмунд, Юрген Клопп, Нури Шахин
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