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Агент Чалханоглу общался с «Ливерпулем»

28 Мая 2021, 13:40,

Турецкий полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу летом покинет итальянский клуб – его контракт истекает уже в конце июня, а разговоры о продлении сотрудничества не увенчались успехом.

27-летний уроженец Германии намерен отказать катарскому «Аль-Духаилю», предложившему щедрую зарплату, ради смены места работы в пределах Европы. Издание Calciomercato передаёт, что «Ливерпуль» общался с агентом Чалханоглу, однако «красные» пока не сформировали официального предложения.

Турок пребывал в сфере интересов «Ювентуса» в прошлом месяце, но увольнение спортивного директора «старой синьоры» Фабио Паратичи внесло коррективы.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Ливерпуль, Милан, Хакан Чалханоглу
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