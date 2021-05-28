Агент Чалханоглу общался с «Ливерпулем»

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28 Мая 2021, 13:40,
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Турецкий полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу летом покинет итальянский клуб – его контракт истекает уже в конце июня, а разговоры о продлении сотрудничества не увенчались успехом.
27-летний уроженец Германии намерен отказать катарскому «Аль-Духаилю», предложившему щедрую зарплату, ради смены места работы в пределах Европы. Издание Calciomercato передаёт, что «Ливерпуль» общался с агентом Чалханоглу, однако «красные» пока не сформировали официального предложения.
Турок пребывал в сфере интересов «Ювентуса» в прошлом месяце, но увольнение спортивного директора «старой синьоры» Фабио Паратичи внесло коррективы.
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Ливерпуль, Милан, Хакан Чалханоглу