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Месси назвал сумму, за которую готов перейти в «Манчестер Сити»

16 Мая 2021, 10:30,

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил на предложение «Манчестер Сити» о переходе. 

Как пишет The Sun, «горожане» предложили аргентинскому форварду контракт. Месси настаивает на том, чтобы его заработная плата равнялась 500 тысячам стерлингов в неделю (около 600 тысяч евро). При этом трудовое соглашение будет рассчитано всего лишь на один сезон. 

По информации английских журналистов, руководство «Манчестер Сити» готово пойти на сделку с Месси, рассчитывая отбить затраты на продаже атрибутики и привлечением новых спонсоров брендом одного из лучших футболистов мира. 

Контракт Месси с «Барселоной» истекает в июле 2021 года, и стороны пока не пришли к компромиссу. Ещё одним претендентом на Лионеля является «ПСЖ». Сообщалось, что Лео уже начал поиск недвижимости в Париже. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Лионель Месси
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Комментарии (3)
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7
Карыч Кар
16 Мая 2021, 11:38

Мужик подходит к женщине на улице и говорит:
- Ты со мной переспишь за 50000 долларов?
-.... Да.
- А за 100 рублей?
- За кого ты меня принимаешь?!
- За кого я тебя принимаю, мы уже разобрались,
вопрос только в цене.

2
artur_one
16 Мая 2021, 14:08

Так то по отношению к любому человеку можно анекдот получается применить, когда он устраивается на работу и выставляет требование по зп))
Даже если это правда, то выставлять зп это право любого, пусть это будет КриРо, Лео, либо любой другой игрок

1
Шарипов Тахир
16 Мая 2021, 14:58

Объективно откомментировал artur_one. Те кто делают ссылку на данный анекдот, сами легко могут оказаться в подобной ситуации!

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