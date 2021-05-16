Месси назвал сумму, за которую готов перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил на предложение «Манчестер Сити» о переходе.

Как пишет The Sun, «горожане» предложили аргентинскому форварду контракт. Месси настаивает на том, чтобы его заработная плата равнялась 500 тысячам стерлингов в неделю (около 600 тысяч евро). При этом трудовое соглашение будет рассчитано всего лишь на один сезон.

По информации английских журналистов, руководство «Манчестер Сити» готово пойти на сделку с Месси, рассчитывая отбить затраты на продаже атрибутики и привлечением новых спонсоров брендом одного из лучших футболистов мира.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает в июле 2021 года, и стороны пока не пришли к компромиссу. Ещё одним претендентом на Лионеля является «ПСЖ». Сообщалось, что Лео уже начал поиск недвижимости в Париже.