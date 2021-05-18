«Манчестер Сити» вдесятером уступил «Брайтону», проведя 80 минут в меньшинстве

В предпоследнем туре АПЛ «Манчестер Сити» гостил у «Брайтона», который занимал место аккурат над зоной вылета. Илкай Гюндоган забил уже на второй минуте, а Жоау Канселу вскоре был удален за фол последней надежды. «Сити» начал играть по счету, и сразу после перерыва Фил Фоден в отличной контратаке удвоил счет. Правда, в дальнейшем чемпионы все же пропустили трижды и проиграли 2:3.