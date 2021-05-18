«Манчестер Сити» вдесятером уступил «Брайтону», проведя 80 минут в меньшинстве

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18 Мая 2021, 22:57,
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В предпоследнем туре АПЛ «Манчестер Сити» гостил у «Брайтона», который занимал место аккурат над зоной вылета. Илкай Гюндоган забил уже на второй минуте, а Жоау Канселу вскоре был удален за фол последней надежды. «Сити» начал играть по счету, и сразу после перерыва Фил Фоден в отличной контратаке удвоил счет. Правда, в дальнейшем чемпионы все же пропустили трижды и проиграли 2:3.
Протокол игры
|2' Гюндоган Илкай (0:1)
|48' Фоден Фил (0:2)
|(1:2) Троссар Леандро 50'
|(2:2) Уэбстер Адам 72'
|(3:2) Бёрн Дэн 76'
Санчес Роберт • Уайт Бен • Уэбстер Адам • Бёрн Дэн • Гросс Паскаль • Альсате Стивен 65' ( Зачири Анди ( 65') • Биссума Ив • Модер Якуб • Джаханбакш Алиреза 27' 49' ( Лаллана Адам ( 49') • Уэлбек Данни 29' ( Троссар Леандро ( 29') • Макаллистер Алексис
Запасные: Карбовник Михал • Уолтон Кристиан • Стил Джейсон • Коннолли Аарон • Кайседо Мойсес • Тау Перси
Эдерсон Мораес • Канселу Жоау • 10'Стоунс Джон • Диаш Рубен • 79'Зинченко Александр • Силва Бернарду 73' 77' ( Жезус Габриэль ( 77') • Родри Эрнандес • Гюндоган Илкай 56' ( Фернандиньо Фернандо ( 56' ) • 82'Марез Рияд • Торрес Ферран 15' ( Гарсия Эрик ( 15') • Фоден Фил
Запасные: Лапорт Эмерик • Палмер Коул • Аке Натан • Менди Бенжамен • Стеффен Закари • Де Брёйне Кевин
18 мая. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Брайтон
Красная! Красная! КРАСНАЯ!!
А главное, этому придурку ничего за это не будет. Придет домой, навернет пару пинт светлого и спокойно уснет. А на следующей неделе будет снова вершить правосудие.
Хотя может это месть за суперлигу? Последние матчи Челси явно на это намекают.