Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Сити» вдесятером уступил «Брайтону», проведя 80 минут в меньшинстве

18 Мая 2021, 22:57,

В предпоследнем туре АПЛ «Манчестер Сити» гостил у «Брайтона», который занимал место аккурат над зоной вылета. Илкай Гюндоган забил уже на второй минуте, а Жоау Канселу вскоре был удален за фол последней надежды. «Сити» начал играть по счету, и сразу после перерыва Фил Фоден в отличной контратаке удвоил счет. Правда, в дальнейшем чемпионы все же пропустили трижды и проиграли 2:3.

Протокол игры  
Брайтон 3:2 Манчестер Сити
    2' Гюндоган Илкай (0:1)
    48' Фоден Фил (0:2)
(1:2) Троссар Леандро 50'    
(2:2) Уэбстер Адам 72'    
(3:2) Бёрн Дэн 76'    
Санчес Роберт Уайт Бен Уэбстер Адам Бёрн Дэн Гросс Паскаль Альсате Стивен   65' (Зачири Анди (   65') Биссума Ив Модер Якуб Джаханбакш Алиреза   27'   49' (Лаллана Адам (   49') Уэлбек Данни   29' (Троссар Леандро (   29') Макаллистер Алексис
Запасные: Карбовник Михал Уолтон Кристиан Стил Джейсон Коннолли Аарон Кайседо Мойсес Тау Перси
Эдерсон Мораес Канселу Жоау   10' Стоунс Джон Диаш Рубен   79' Зинченко Александр Силва Бернарду   73'   77' (Жезус Габриэль (   77') Родри Эрнандес Гюндоган Илкай   56' (Фернандиньо Фернандо (   56'   82') Марез Рияд Торрес Ферран   15' (Гарсия Эрик (   15') Фоден Фил
Запасные: Лапорт Эмерик Палмер Коул Аке Натан Менди Бенжамен Стеффен Закари Де Брёйне Кевин
18 мая. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Брайтон
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Комментарии (1)
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0
Ibray
19 Мая 2021, 00:17

Красная! Красная! КРАСНАЯ!!
А главное, этому придурку ничего за это не будет. Придет домой, навернет пару пинт светлого и спокойно уснет. А на следующей неделе будет снова вершить правосудие.
Хотя может это месть за суперлигу? Последние матчи Челси явно на это намекают.

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