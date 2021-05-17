​Де Брёйне вернулся к тренировкам

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вернулся к полноценным тренировкам. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

Напомним, де Брёйне пропустил два последних матча «горожан» в Премьер-лиге – против «Челси» и против «Ньюкасла» – из-за мышечных проблем.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. В настоящий момент команда Хосепа Гвардиолы готовится к финальному поединку Лиги чемпионов против «Челси», который пройдёт 29 мая в Порту. Как известно, «горожане» выступят в финальном матче Лиги чемпионов впервые в своей истории.