Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Де Брёйне вернулся к тренировкам

17 Мая 2021, 16:51,

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вернулся к полноценным тренировкам. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

Напомним, де Брёйне пропустил два последних матча «горожан» в Премьер-лиге – против «Челси» и против «Ньюкасла» – из-за мышечных проблем.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. В настоящий момент команда Хосепа Гвардиолы готовится к финальному поединку Лиги чемпионов против «Челси», который пройдёт 29 мая в Порту. Как известно, «горожане» выступят в финальном матче Лиги чемпионов впервые в своей истории.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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