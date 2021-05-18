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Гвардиола: «В финале Лиги чемпионов всё решат детали»

18 Мая 2021, 00:46,

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о подготовке к матчу с «Брайтоном».

«Мы сконцентрированы. У нас будет шесть дней, чтобы подготовиться к финалу Лиги чемпионов, в нём всё решат детали. Сейчас все наши мысли сосредоточены на игре с «Брайтоном». Подготовка к матчам английской Премьер-лиги поможет нам лучше выступить в финале. Я пока не так много думаю о «Челси». Могу вам точно сказать, что мы не сыграем хорошо с «Челси», если не будем правильно готовиться к матчам с «Эвертоном» и «Брайтоном», - цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».

Матч между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 18 мая.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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