Гвардиола: «В финале Лиги чемпионов всё решат детали»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о подготовке к матчу с «Брайтоном».

«Мы сконцентрированы. У нас будет шесть дней, чтобы подготовиться к финалу Лиги чемпионов, в нём всё решат детали. Сейчас все наши мысли сосредоточены на игре с «Брайтоном». Подготовка к матчам английской Премьер-лиги поможет нам лучше выступить в финале. Я пока не так много думаю о «Челси». Могу вам точно сказать, что мы не сыграем хорошо с «Челси», если не будем правильно готовиться к матчам с «Эвертоном» и «Брайтоном», - цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».

Матч между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 18 мая.