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Гвардиола: «Поздравляю «Брайтон» и их болельщиков с победой»

18 Мая 2021, 23:42,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Брайтона» (2:3).

«Поздравляю «Брайтон» и их болельщиков с победой. Самое главное, что мы уже стали чемпионами.

Гол Фодена? Это было прекрасно, очень жаль, что мы пропустили через несколько минут после такого гола.

Красная карточка? Я не судья, не мне разбирать этот эпизод.

Перепалка с Поттером? То, что я сказал ему, останется между нами, не буду выносить конфликт из избы.

Травма Гюндогана? Он получил по колену в первом тайме. Завтра оценим его состояние. Он не смог двигаться должным образом, поэтому мы приняли решение заменить Илкая», - цитирует Гвардиолу BBC.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Брайтон
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